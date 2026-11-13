Panamá supera los 11 mil casos de dengue y acumula 65 muertes por influenza en 2026

Panamá acumula 11,080 casos de dengue y 65 defunciones por influenza en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana epidemiológica 40, del 4 al 10 de octubre.

El reporte detalla que: durante esa semana se confirmaron 466 nuevos casos de dengue, con una tasa de incidencia de 10.1 por cada 100 mil habitantes. Ante estas cifras, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a eliminar los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

En cuanto a la influenza, el Minsa notificó una muerte durante la semana analizada, con lo que el número de fallecimientos llegó a 65 en el transcurso del año.

El informe revela que el 58.5% de las víctimas eran hombres y que el 61.5% tenía 65 años o más. Además, el 96.4% de las personas fallecidas no estaba vacunado contra la influenza en la temporada actual y el 81.5% presentaba factores de riesgo, entre ellos enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Las enfermedades respiratorias también mantienen una importante incidencia. Durante la semana 40 se reportaron 939 casos de síndrome gripal, para un acumulado de 34,320 en 2026. En tanto, las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, sumaron 435 nuevos casos, elevando el total anual a 17,023.

Malaria supera los 6 mil casos

Otra de las enfermedades que registra cifras importantes es la malaria. El Minsa notificó 37 casos durante la semana 40, para un acumulado de 6,269 en lo que va del año.

Aunque la cifra sigue siendo elevada, representa una reducción frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 8,944 casos acumulados.

Por su parte, la leishmaniasis registró 13 nuevos casos durante la semana, con un total de 1,946 en 2026.

El informe epidemiológico también recoge el comportamiento de otras enfermedades. El gusano barrenador en humanos acumula 104 casos en el país, mientras que la viruela símica (Mpox) registra 19 casos en lo que va del año.

En cuanto al hantavirus, se contabilizan 19 casos de fiebre por hantavirus y 16 de síndrome cardiopulmonar. La leptospirosis mantiene un acumulado de 41 casos.

El virus Oropouche suma 23 casos, mientras que el chikungunya mantiene siete, incluido uno importado. El zika, por su parte, registra un caso acumulado.

El Minsa indicó que mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y educación comunitaria para reducir la transmisión de estas enfermedades y evitar complicaciones en la población.