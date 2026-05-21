Panamá supera las 15,000 personas vacunadas contra el sarampión en un mes

A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en Panamá se han aplicado más de 200,000 dosis de vacunas contra el sarampión, de las cuales 15,343 fueron administradas entre el 9 y el 20 de mayo de 2026 como parte de la estrategia nacional de prevención, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

“Panamá mantiene su condición de país libre de sarampión, certificado tras erradicar la circulación endémica; el último caso autóctono registrado fue en noviembre de 1995. En 2011 se registraron cuatro casos importados sin que se produjera transmisión comunitaria, lo que demuestra la fortaleza de nuestras coberturas de vacunación”, explicó la coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt.

El Minsa recomienda a todas las personas que viajarán a México, Estados Unidos, Canadá y otros destinos, incluidos quienes acompañarán a la selección nacional, que verifiquen su esquema de vacunación y se apliquen la dosis 15 días antes de salir del país. “Vacúnense: hay que proteger la vida y proteger a los suyos; que cuando regresen no nos traigan una enfermedad”, dijo De Hewitt.

La institución reitera que las vacunas son seguras y gratuitas, y que la inmunización es una responsabilidad compartida entre el Estado (Minsa y Caja de Seguro Social), los hospitales privados y las familias. “No obligamos a nadie; promovemos la salud pública y solicitamos la colaboración de la población», indicó la coordinadora, quien aseguró que ella misma y su familia son ejemplo de confianza en los biológicos: «Mi madre, de 91 años, y mi nieta, de 6, ya recibieron su dosis contra el sarampión”, acotó.

Tras confirmarse recientemente dos casos importados de sarampión en el país, el Minsa activó la trazabilidad de contactos y realizó una vacunación perifocal a todas las personas expuestas. Asimismo, a la fecha, la institución ha aplicado 773,892 dosis de vacunas contra la influenza y 59,146 dosis contra el virus sincitial respiratorio en lo que va de 2026.