Panamá se suma a estrategia regional “Una Sola Salud” para enfrentar amenazas sanitarias y ambientales

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, participó en una sesión regional donde Panamá se sumó a la aprobación de la estrategia “Una Sola Salud” 2026-2030 del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), orientada a fortalecer la respuesta ante amenazas sanitarias y ambientales, así lo indicó el Ministerio de Salud (MINSA).

De acuerdo con la entidad, durante el encuentro conjunto del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), junto con otros organismos regionales, se adoptó oficialmente esta iniciativa, que promueve un enfoque integral entre la salud humana, animal, vegetal y ambiental.

En este contexto, la estrategia surge como respuesta a desafíos como el aumento de enfermedades zoonóticas, los riesgos alimentarios, la resistencia antimicrobiana y los efectos del cambio climático, por lo que plantea acciones coordinadas y multisectoriales en la región.

Asimismo, contempla fortalecer la coordinación institucional, mejorar la vigilancia y el diagnóstico, así como desarrollar capacidades técnicas para reducir la vulnerabilidad ante amenazas sanitarias.

El MINSA destacó que esta iniciativa permitirá reforzar las capacidades nacionales y contribuir a proteger la salud de la población de manera integral y sostenible.