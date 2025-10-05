Panamá se prepara para el Día Nacional del Simulacro

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció que el próximo 13 de octubre se llevará a cabo el Día del Simulacro, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante posibles riesgos de desastres.

La institución destacó en un comunicado la importancia de estas actividades de preparación y concienciación, que permiten a la población y a las autoridades actuar de manera organizada y segura ante emergencias. El lema de este año es “Educar Salva Vidas”, recordando que la prevención y la educación son claves para minimizar riesgos y salvar vidas.

Sinaproc invita a toda la ciudadanía a participar activamente en el simulacro y seguir las indicaciones de seguridad durante las prácticas, contribuyendo así a una cultura de protección civil más efectiva en todo el país.