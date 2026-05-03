Panamá se integra a programa internacional de liderazgo democrático en Miami

Panamá forma parte de una destacada iniciativa internacional de formación en liderazgo democrático impulsada por el Institute of Freedom in the Americas, con sede en el Miami Dade College.

El programa reúne a 26 líderes públicos y académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa en un espacio de intercambio y análisis que se desarrollará durante un año en la emblemática Torre de la Libertad, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad, el estado de derecho y la cooperación regional.

En representación de Panamá participa la exdirectora del IPACOOP y exdiputada Ana Giselle Rosas, quien forma parte de esta red internacional de líderes comprometidos con la democracia. Su inclusión en este programa refuerza la presencia del país en escenarios de formación estratégica y diálogo hemisférico sobre los retos actuales de las instituciones democráticas.

La iniciativa también cuenta con la participación de reconocidas figuras internacionales como la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, quienes aportan perspectivas clave sobre los desafíos políticos y sociales que enfrenta la región.

Durante su intervención, Rosas destacó la importancia de transformar el conocimiento adquirido en acciones concretas que impacten positivamente en sus países de origen. Señaló que este tipo de espacios no solo fortalecen capacidades individuales, sino que también contribuyen a la consolidación de redes de cooperación orientadas al fortalecimiento institucional.