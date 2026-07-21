Panamá registra 3,905 casos de dengue y 12 defunciones en 2026

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No. 26, correspondiente del 28 de junio al 4 de julio de 2026, Panamá acumula 3,905 casos de dengue a nivel nacional y mantiene un registro de 12 defunciones relacionadas con esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte, del total de casos registrados, 3,410 corresponden a dengue sin signos de alarma, 464 presentan signos de alarma y 31 son casos de dengue grave. Además, el informe detalla que durante el año se han registrado 479 hospitalizaciones por esta enfermedad.

Las regiones con mayor cantidad de casos son la Región Metropolitana, con 1,030 contagios; Colón, con 790; Panamá Oeste, con 387; Bocas del Toro, con 338; San Miguelito, con 331; y Chiriquí, con 266 casos.

En cuanto a las defunciones, el informe del Minsa señala que Bocas del Toro y Los Santos registran tres fallecimientos cada una, mientras que Coclé, Colón, Panamá Norte, Veraguas, la Región Metropolitana y Chiriquí reportan un caso cada una.

El reporte epidemiológico establece que la tasa de incidencia nacional se ubica en 82.8 casos por cada 100 mil habitantes. El grupo de edad más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de 117.4 casos por cada 100 mil habitantes.

Entre los corregimientos con mayor número de contagios se encuentran Veracruz, con 303 casos; Tocumen, con 201; Puerto Pilón, con 186; 24 de Diciembre, con 117; y Cristóbal Este, con 105 casos.