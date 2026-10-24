Panamá refuerza la vacunación contra la poliomielitis

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la cobertura de vacunación contra la poliomielitis en niños menores de un año alcanzó el 88 % hasta septiembre de 2026, mientras que la dosis de refuerzo correspondiente a los 18 meses registró aproximadamente un 67 %.

Ante estos indicadores, la entidad reiteró el llamado a los padres de familia a completar los esquemas de vacunación para proteger a la niñez y evitar la reintroducción de esta enfermedad en el país.

Durante el acto conmemorativo del Día Mundial contra la Poliomielitis, realizado el viernes 23 de octubre en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó que Panamá se mantiene libre de poliomielitis por transmisión autóctona desde 1994.

Sin embargo, advirtió que la disminución en las coberturas de inmunización representa un riesgo, debido a que la enfermedad continúa presente de forma endémica en otros países.

Zambrano Chang recordó que la poliomielitis no tiene cura, pero puede prevenirse mediante la vacunación. Asimismo, reconoció el trabajo de las enfermeras y del personal del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en las jornadas desarrolladas en las instalaciones de salud y las comunidades.

Por su parte, Itzel de Hewitt, coordinadora nacional del PAI, informó que el Minsa desarrolla una jornada intensiva de vacunación del 19 al 25 de octubre, con el objetivo de mejorar las coberturas de inmunización.

Hasta la fecha del informe, se habían aplicado 24,318 dosis de vacunas que protegen contra la poliomielitis, entre ellas la hexavalente y la tetravalente.

La jornada también incluye la actualización de los esquemas de vacunación contra otras enfermedades, como el neumococo, el rotavirus y el virus del papiloma humano (VPH).