Panamá recibirá 86 delegaciones y cinco jefes de Estado en la 56 Asamblea General de la OEA

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, confirmó la participación de 86 delegaciones internacionales y cinco jefes de Estado o de Gobierno en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 22 al 24 de junio de 2026 en el Centro de Convenciones Atlapa, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que “estas cifras reflejan la confianza de la comunidad internacional en Panamá y consolidan al país como una plataforma diplomática de primer nivel para el diálogo regional y hemisférico”.

El canciller detalló que, además de los cinco jefes de Estado o de Gobierno y el presidente panameño, han confirmado su asistencia un vicepresidente, 35 ministros de Relaciones Exteriores, 10 ministros de otras carteras, 13 viceministros, 113 embajadores y representantes permanentes, así como ocho organismos internacionales con sus equipos de apoyo.

Asimismo, señaló que la organización de los eventos diplomáticos asociados a la Asamblea General y al Bicentenario del Congreso Anfictiónico representa una inversión estatal cercana a los 15 millones de dólares.

De acuerdo con el canciller, el impacto económico del encuentro internacional podría multiplicar varias veces el monto invertido por el Estado. “Se estima que la derrama económica para el país podría ser entre 2.5 y 3 veces esa cifra”, afirmó.

Martínez-Acha agregó que se proyectan más de 2,000 noches de hotel, con una estadía promedio de cuatro noches por visitante, como resultado de la llegada de delegaciones y participantes internacionales.