Panamá prohíbe exportaciones de tiburones y rayas a partir del 1 de enero 2026

A partir del 1 de enero de 2026, Panamá mantiene una cuota cero (0) de exportación para las especies de tiburones y rayas incluidas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), informaron del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

La cuota cero de exportación significa la prohibición de exportaciones comerciales internacionales de estas especies, productos, subproductos, partes o derivados, explicaron.

Destacaron que, “esta medida busca conservar estas especies amenazadas y garantizar su supervivencia. Para ello, la medida de cuota cero busca reducir la presión del comercio internacional, prevenir la sobreexplotación y generar el tiempo necesario para fortalecer la información científica, sistemas de monitoreo poblacional, mecanismos de control y trazabilidad”.

La decisión obedece a la aplicación del principio precautorio, considerando la vulnerabilidad biológica de los tiburones y rayas, su valor ecológico en los ecosistemas marinos y la necesidad de asegurar que cualquier uso futuro sea compatible con la conservación de las poblaciones silvestres.

MiAMBIENTE informó que solo se exceptúan de esta disposición usos científicos, médicos, educativos y aquellos requeridos para la aplicación de la ley, judicial o forense, las cuales deberán cumplir previamente con los procesos de autorización formales establecidos por MiAMBIENTE, en su calidad de autoridad administrativa de CITES en Panamá.

Esta medida se mantendrá vigente hasta que se desarrollen investigaciones científicas por especie, se implementen monitoreos poblacionales y se afiancen acciones efectivas de trazabilidad y control de los especímenes y de las transacciones asociadas.

En el caso específico del tiburón azul (Prionace glauca), especie listada en el Apéndice II de la CITES, Panamá ha decidido aplicar la cuota cero de exportación en el 2026 como una acción preventiva orientada a contribuir a la recuperación de la especie.

La decisión se sustenta en el marco jurídico ambiental y pesquero vigente en Panamá, que impulsa la conservación de la biodiversidad marina, así como en los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de comercio legal y sostenible de especies silvestres.

MiAMBIENTE en su calidad de Autoridad Administrativa CITES, notificó oficialmente a la Secretaría de la Convención y a las Partes sobre la implementación de esta medida ya CITES notificó mundialmente la medida, como parte de las acciones nacionales para la protección de los recursos marinos y el manejo responsable de las especies de interés comercial.