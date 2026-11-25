Un operativo internacional contra la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil se desarrolló este miércoles, 25 de noviembre, en Panamá como parte de la Operación Aliados por la Infancia VII, ejecutada simultáneamente en 16 países de Latinoamérica y Europa.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la acción busca ubicar a más de 105 personas identificadas como objetivos de investigación.

En cuanto a los resultados preliminares en Panamá, se reportan dos personas conducidas en Coclé, cuyos equipos serán verificados; seis conducidas en la región metropolitana y dos aprehensiones en Chiriquí.

Las diligencias se realizaron con la participación de la Fiscalía, la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ), la DNIP y la colaboración de la Embajada de Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que estos son los resultados confirmados hasta el momento.