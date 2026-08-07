Panamá lanza estrategia gubernamental para la capacitación y divulgación sobre protección a la niñez

El Gobierno Nacional lanzó este viernes la Estrategia Gubernamental de Capacitación y Divulgación de la Ley 285 con el objetivo de llevar a cada institución pública, servidor del Estado y actor social el conocimiento y la aplicación efectiva de esta norma de 2022, la cual estableció un Sistema de Garantías y Protección Integral basado en la corresponsabilidad del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue publicada oficialmente en julio de 2026.

Durante el acto, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, señaló que el reto es que la norma deje de ser solo un documento y se traduzca en acciones concretas. “Las leyes transforman realidades cuando dejan de ser documentos y se convierten en acciones. Con esta estrategia queremos que la Ley 285 sea conocida, comprendida y aplicada por quienes tienen la responsabilidad de proteger a nuestra niñez”, expresó.

La meta de esta propuesta es capacitar al 60 % de los servidores públicos que integran el Sistema de Garantías y al 80 % de quienes brindan atención directa a la niñez y adolescencia. Para ello se conformará una red nacional de 1000 formadores, de los cuales 400 replicarán los conocimientos en todo el territorio. La implementación será escalonada en las 10 provincias y las comarcas, complementándose con un curso virtual obligatorio. Asimismo, se prevén campañas de sensibilización dirigidas a docentes, familias, beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas y ciudadanía en general mediante medios de comunicación, redes sociales y materiales accesibles.

La ejecución se financiará con la optimización de recursos e infraestructura de las instituciones del Sistema de Garantías. Un Comité de Monitoreo, Supervisión y Evaluación dará seguimiento al cumplimiento con la meta de completar la implementación en todo el país antes de finalizar el año 2029.