Panamá implementa sistema de códigos postales geolocalizados para identificar viviendas y mejorar entregas

Panamá puso en marcha un sistema nacional de códigos postales geolocalizados que permitirá identificar con precisión viviendas, edificios y distintos puntos del país, con el objetivo de mejorar procesos de entrega, compras en línea y ubicación de direcciones.

De acuerdo con el reporte oficial, la herramienta busca reemplazar el uso de referencias informales utilizadas tradicionalmente en las direcciones y facilitar la localización exacta de hogares y establecimientos tanto en áreas urbanas como rurales.

Omar Torres, director de Correos Panamá, señaló que el lanzamiento representa el inicio de la modernización del sistema postal nacional. “El lanzamiento del Sistema Nacional de Códigos Postales representa el inicio de la modernización y transformación del sistema postal en Panamá, comenzando por la correcta ubicación de las viviendas”, expresó.

Torres indicó que la implementación de este sistema respondía a una necesidad pendiente en el país y destacó que el proyecto fue desarrollado mediante el trabajo conjunto entre Correos Panamá, el Ministerio de Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

También explicó que el uso del código postal será gratuito y que los ciudadanos podrán acceder a la plataforma a través de codigospostalespanama.gob.pa. “Existen tutoriales para aprender a utilizar la plataforma y conocer sus beneficios”, indicó.

Por su parte, José Francisco García aseguró que el sistema permitirá la geolocalización inmediata de lugares mediante herramientas tecnológicas compatibles con estándares internacionales. “El sistema permitirá la geolocalización inmediata de los lugares, integrando tecnología moderna con los estándares internacionales de códigos postales ya utilizados en otros países del mundo”, sostuvo.

El proyecto fue desarrollado por el servicio postal nacional COTEL y el Instituto Nacional de Estadística y Censo, con apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y otras entidades gubernamentales.