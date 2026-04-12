Panamá Este fortalece la atención integral del VIH con enfoque familiar y descentralizado

La Región de Salud de Panamá Este, cuenta con tres Clínicas de Tratamiento Antirretroviral, las cuales brindan atención y tratamiento gratuito, a las personas adultas con VIH, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

Mediante una nota de prensa el Minsa señaló que “están ubicadas, en el Policentro de Salud de Chepo, Centro Médico Virgen de La Merced (Complejo Penitenciario La Joya) y Centro de Salud de Pacora”.

De acuerdo a la entidad través de la Sección Nacional de ITS/VIH y Hepatitis virales, en conjunto con el Hospital del Niño y con el apoyo de las organizaciones cooperantes, en vista de la necesidad de atención de los niños con VIH, en instalaciones de salud cercanas, a su residencia, ha iniciado el proceso de descentralización, de los pacientes actualmente atendidos, por el Hospital del Niño.

La Coordinadora del Programa de ITS/VIH y Hepatitis virales, de la Región de Salud de Panamá Este, Dra. Yilany Bernardo gestionará un modelo de atención, en donde los padres y sus niños con VIH, podrán tener citas conjuntas, lo cual impactará positivamente, a las familias, en aspectos como la economía y mejora de la adherencia al tratamiento antirretroviral, para garantizar una mejor calidad de vida.

Asimismo el MINSA detalló que en el Centro de Salud de Pacora se llevó a cabo la reunión del Plan de Expansión de la Atención Pediátrica del VIH, con la participación de autoridades de salud nacional, Dra. Sixta Arrocha, representante de la Sección Nacional; Dr. Juan Rodríguez, subdirector regional de Panamá Este y Dr. Luis Baloco, director médico del Centro de Salud de Pacora, entre otros, además de representantes de organizaciones cooperantes.