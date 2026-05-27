Panamá es elegida para ocupar la vicepresidencia de la OMS

Panamá fue elegido por votación de los Estados Miembros para ejercer la Vicepresidencia del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC) de la OMS, cargo que asumirá a partir de junio de 2026 durante la 159.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada los días 25 y 26 de mayo de 2026 en Ginebra, Suiza.

El PBAC es el subcomité encargado de examinar los asuntos financieros, presupuestarios, administrativos y de supervisión de la Organización Mundial de la Salud, además de elevar recomendaciones a la Junta Ejecutiva de la OMS.

Durante la reunión, Panamá realizó nueve intervenciones en temas prioritarios para la salud global, entre ellos presupuesto y financiamiento, auditoría y supervisión institucional, discapacidad, emergencias sanitarias, preparación ante pandemias y procesos institucionales relacionados con la elección del nuevo Director General de la OMS, informó a través de un comunicado el Ministerio de Salud.

En representación de Panamá participaron la doctora Yelkys Gill, directora general de Salud Pública, y la licenciada Lilia Salcedo de Morales, directora de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica del Ministerio de Salud (Minsa).