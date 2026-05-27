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Panamá es elegida para ocupar la vicepresidencia de la OMS

Panamá es elegida para ocupar la vicepresidencia de la OMS
Redacción Web
27 de mayo de 2026

Panamá fue elegido por votación de los Estados Miembros para ejercer la Vicepresidencia del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC) de la OMS, cargo que asumirá a partir de junio de 2026 durante la 159.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada los días 25 y 26 de mayo de 2026 en Ginebra, Suiza.

El PBAC es el subcomité encargado de examinar los asuntos financieros, presupuestarios, administrativos y de supervisión de la Organización Mundial de la Salud, además de elevar recomendaciones a la Junta Ejecutiva de la OMS.

Durante la reunión, Panamá realizó nueve intervenciones en temas prioritarios para la salud global, entre ellos presupuesto y financiamiento, auditoría y supervisión institucional, discapacidad, emergencias sanitarias, preparación ante pandemias y procesos institucionales relacionados con la elección del nuevo Director General de la OMS, informó a través de un comunicado el Ministerio de Salud.

En representación de Panamá participaron la doctora Yelkys Gill, directora general de Salud Pública, y la licenciada Lilia Salcedo de Morales, directora de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica del Ministerio de Salud (Minsa).

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