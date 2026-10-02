Panamá e Israel fortalecen cooperación para optimizar el suministro de agua en Azuero

Una delegación de expertos de Mekorot, la compañía nacional de agua de Israel, visitará el país del 5 al 9 de octubre de 2026 para trabajar de forma articulada con el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la evaluación integral de la situación hídrica en la península de Azuero.

La misión especializada analizará las fuentes de agua, los sistemas de abastecimiento, la captación, la potabilización, la distribución y la calidad del recurso en la región, informaron en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como resultado del trabajo conjunto, la empresa Mekorot elaborará un informe técnico que incluirá recomendaciones y una hoja de ruta orientada a implementar soluciones de corto y largo plazo para garantizar la seguridad hídrica de los pobladores de Azuero.