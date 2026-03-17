Panamá crea nuevo parque nacional y establece la primera carretera ecológica del país en Colón

El anuncio de la primera carretera ecológica del país y la creación del Parque Nacional Sierra Llorona fue realizado por autoridades del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Se trata del nuevo Corredor del Caribe en María Chiquita y el Parque Nacional Sierra Llorona.

La nueva área protegida resguarda los bosques primarios en la provincia de Colón, entre los distritos de Portobelo y Colón, con una extensión aproximada de 16,436 hectáreas con 91.000 m2, de las cuales más del 80 % corresponde a cobertura boscosa.

Por su parte, el proyecto de desarrollo vial entre María Chiquita y Santa Rita Arriba tiene una longitud aproximada de 28 kilómetros y registra un 40 % de avance físico, informó MiAmbiente en un comunicado.

La carretera, que cuenta con dos Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) aprobados (uno de Categoría II y otro de Categoría III), tendrá restricciones ambientales específicas que incluyen: La prohibición de circulación de vehículos pesados, un límite de velocidad de 40 km/h, dos garitas de control y el aprovechamiento mayoritario de caminos ya existentes.

Estas medidas están orientadas a minimizar el impacto ambiental e incorporan la construcción de 35 pasos de fauna a lo largo de su trazado, incluyendo pasos aéreos, terrestres secos, terrestres pluviales y pasos integrados a puentes vehiculares, distribuidos estratégicamente según evaluaciones técnicas y científicas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, detalló que “el nuevo Parque Nacional Sierra Llorona protege una zona de enorme valor ambiental y una biodiversidad extraordinaria”.

Sobre este trabajo interinstitucional, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, destacó que “el Corredor del Caribe es un ejemplo a seguir. Esta vía no solo mejorará la conectividad hacia la Costa Arriba de Colón, sino que también impulsará el turismo, la economía regional y el desarrollo sostenible, integrando infraestructura moderna con la protección de la fauna y flora del área atlántica del país”.