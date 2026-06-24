Panamá conmemora el bicentenario del Congreso Anfictiónico en la Plaza Bolívar

Panamá se ha consolidado esta semana como el epicentro del diálogo y la unidad del continente. En el marco del inicio de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada bajo el lema “América Unida en el bicentenario del congreso Anfictiónico”, el país reafirma su liderazgo histórico en la diplomacia y la convivencia pacífica hemisférica.

Como parte de estas actividades, se llevó a cabo un acto protocolar en la Plaza Bolívar para conmemorar los 200 años del histórico Congreso Anfictiónico de Panamá (1826-2026). El evento, destacado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara-Mann, contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, quien asistió como orador invitado.

Al acto solemne también asistieron la primera dama de la República de Panamá Maricel Cohen de Mulino y la primera dama de Guatemala Lucrecia Peinado, en una jornada que, según la Cancillería panameña, busca impulsar la generación de oportunidades compartidas y la cooperación entre todas las naciones del hemisferio.