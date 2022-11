Panamá activa dispositivo de seguridad con 1,200 efectivos para custodiar conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny

Las empresas organizadoras de los conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee en Panamá anunciaron que se contará con al menos 1,200 funcionarios entre agentes de los estamentos de seguridad y emergencia del Estado como personal privado para la protección de los predios y a lo interno del estadio Rommel Fernández donde tendrán lugar los espectáculos, los días 19 y 22 de noviembre de 2022.

David Candanedo, gerente de Magic Dreams, manifestó que “el operativo tendrá 1,200 unidades en el pie de fuerza combinado entre los estamentos de seguridad pública y privada, tomando en cuenta que hay controles y acceso que separan el área lo que facilita el manejo. Estamos hablando de 25 mil personas para cada uno de los conciertos.

El empresario detalló que se espera la asistencia de por lo menos cinco mil turistas, entre ambas actividades, un poco más inclinados a la presentación de Bad Bunny.

“Este es un evento país. Es algo histórico para lo cual nos hemos reunido las dos más importantes productoras de eventos del país (Magic Dreams y ShowPro) para hacerlo realidad. La asistencia que se está dando en otros países, a nivel turístico, es positivo. Estamos esperando la asistencia de más de cinco mil turistas para ambos eventos, y en cada show activamos más de 1,500 plazas temporales de trabajo que representan una derrama sumamente importante para un sector que estuvo tan golpeado durante dos años de pandemia”, afirmó Candanedo.

En otro aspecto, el promotor hizo referencia a los hechos registrados en diferentes latitudes con la estafa en la reventa de boletos.

“Debido a las experiencias que se han dado en otros países quiero recalcar la importancia de no recomprar boletos a terceros fuera de los canales oficiales, la boletería de Panaticket y Ticketplus, para evitar que sean víctimas de estafa como se vivió en julio y agosto. No compren boletos revendidos. Hemos identificado diversos canales donde se está dando el ofrecimiento de la reventa a precios sumamente elevado, por encima de los mil balboas y hemos alertado a la Acodeco sobre esta situación para que estén presentes el día del evento, y están preparados para estos casos, por lo que si alguien ha hecho recompra del evento aborden a la persona y hagan el cambio por las plataformas adecuadas antes del día del evento porque no habrá taquilla”, remarcó el gerente de Magic Dreams.

En este sentido tanto las empresas organizadoras como los estamentos de seguridad fueron enérgicos al recalcar que harán cumplir las prohibiciones y aquellos que incumplan las normas serán sacados del perímetro de la actividad para evitar alteraciones al orden público.

“La planificación de los dos eventos masivos está dirigida para que las personas que hayan adquirido sus boletos puedan entrar. Toda aquella persona que quiera ingresar por otros medios, que no sea por la forma correcta, que se abstenga a llegar a los predios del estadio porque vamos a estar preparados para evitar que pases situaciones como las ocurridas en otros países. Lleguen con anticipación al área de revisión, acaten las prohibiciones. Toda persona que incumpla una sola prohibición, los señores organizadores han dado la instrucción de que se le quite el cintillo y se retire de los predios del evento sin ningún tipo de reclamo”, manifestó Ceferino Villareal, director nacional de seguridad ciudadana de la Policía Nacional.

La policía contará con 675 unidades y coordinará con el resto de los estamentos de seguridad y emergencias en tres anillos de protección, a través de un puesto de mando conjunto, para brindar seguridad a zonas residenciales, comerciales, paradas, estacionamientos en el primer anillo de seguridad externo; los accesos y área de revisión estarán en el segundo anillo, y el tercero junto a la seguridad privada dentro del estadio Rommel Fernández.

“Está prohibido fumar, el uso de cigarrillo electrónico, otros tipos de dispositivos, portar encendedores, ingreso de arma de fuego, blanca o punzo cortante, corta uña, paraguas, objeto de vidrio, punzo madera (palitos de carnes), espejo, el consumo de bebidas alcohólicas fuera del estadio, desorden, alteración del orden público, luces de véngala y de humo dentro del estadio. En la verificación, las unidades están dispuestas a hacer cumplir las disposiciones”, detalló Omar Pinto, subdirector nacional de seguridad ciudadana.

El mayor Guillermo Guzmán, jefe de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, manifestó que el horario del operativo vial dependerá del día. “El sábado, aproximadamente a las 1:00 p.m., iniciará el operativo de reorganización vehicular en ambos sentidos de la vía José Agustín Arango para permitir el ingreso al complejo deportivo y el día martes a partir de las 12:00 m.d. Algunos semáforos van a ser desactivados en su momento y estará el personal de la policía de tránsito para realizar la agilización vehicular, además habrá presencia en la vía Domingo Días para ayudar en la movilidad. En los cruces peatonales vamos a tener personal ayudando en el desplazamiento, se estará fiscalizando que los vehículos no se estacionen en áreas inadecuadas donde obstruyan el libre tránsito, por lo que recomendamos que busquen una plaza o centro comercial para estacionarse, porque se estará realizando operativo. A los ciudadanos que regresen a sus casas, tras su jornada laboral, les recomendamos evitar la vía José Agustín Arango, utilizando vías alternas como la Domingo Díaz, los corredores norte o sur”.

En este sentido, el mayor Ángel Delgado, director de calamidades conexas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, afirmó que en coordinación con la Cruz Roja y Sinaproc se enfocarán “labores de prevención verificando e inspeccionando áreas eléctricas, puestos de ventas, regulando las áreas para mejorar la fluidez, pendiente de las puertas de salida en caso de evacuación, se dará primeros auxilios básicos. Los bomberos contarán con 100 unidades y las estaciones de bomberos de Juan Díaz y San Miguelito contarán con personal especial de la unidad de materiales peligrosos y rescate, en caso de que se necesiten”.

Edgardo Del Busto, jefe de eventos de concentración masivo de Sinaproc, explicó “nuestro compromiso es que el evento se realice en un lugar estable y seguro por lo que se han hecho inspecciones al estadio, la tarima y las áreas de entrada, velando porque los pasillos, escaleras y puertas sean completamente seguras para el acceso y el desalojo de los espectadores”.

Por su parte, Everyony Monroy, subjefe de Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres de la Caja de Seguro Social, informó que “más de 300 funcionarios estarán a nivel de las estaciones de salud donde hemos activado un plan operativo de respuesta de incidentes de múltiples víctimas en el Complejo Hospitalario y el hospital Irma De Lourdes Tzanetato; igualmente, el departamento de atención de emergencia de la CSS contará con cinco vehículos en la periferia para reforzar el grupo de apoyo privado, tenemos ambulancia en Tocumen y en el hospital Susana Jones y un vehículo de intervención rápida y oportuna de ser necesaria en la clasificación de pacientes. Esperemos no tener que activarlo”.

Finalmente, Alfredo Álvarez, gerente de Concord Security, dijo “que el ingreso estará dividido en dos partes. Una para las gradas del este y otra para las graderías del sur. Estamos haciendo los controles un poco alejados del estadio para que una vez, en la puesta en marcha, sea más fácil el ingreso y no haya aglomeraciones en las partes aledañas”. Reiteró que no habrá estacionamiento dentro de la ciudad deportiva Irving Saladino, pues el área de los estacionamientos se utilizará para las requisas e ingreso del público.