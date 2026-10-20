Padres de familia protestan en Las Garzas de Pacora y exigen revisión de estructuras escolares tras sismo

Un grupo de padres de familia de la Escuela Bilingüe China Taiwán, ubicada en Las Garzas de Pacora, llevó a cabo este martes una protesta en la vía principal del sector, frente al C.E.F.I. Bilingüe China, tras sostener una reunión con los directivos del plantel.

La manifestación responde al temor por la seguridad de los estudiantes debido a los daños estructurales que presenta el centro educativo, los cuales, según los testimonios de los acudientes, se habrían agravado o surgido a raíz del sismo registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

Los manifestantes denunciaron que las instalaciones muestran visibles rajaduras y un avanzado deterioro. Por esta razón, exigen a las autoridades competentes que no se reanuden las clases presenciales hasta que se realice una inspección técnica formal y se garantice que el edificio es completamente seguro para recibir a la comunidad estudiantil.