Pacientes reciben atención especializada en Panamá Oeste con apoyo del Comando Sur de EE. UU.

Cerca de 100 pacientes de cardiología y fonoaudiología fueron atendidos durante la última semana en el Hospital Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste, como parte de la iniciativa “Juntos por la Salud”, informaron este lunes el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

La atención es brindada por nueve médicos especialistas del Comando Sur de Estados Unidos, quienes ofrecen servicios en cardiología, fisioterapia, pediatría y ginecología.

Durante un recorrido por el hospital, Boyd Galindo agradeció el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y del personal médico participante en la misión.

“Esta es una gran ayuda que nos brinda el Gobierno de los Estados Unidos, mientras avanzamos en el proceso de licitación del nuevo Hospital Nicolás A. Solano, tal como lo prometimos. El Estado invertirá 78 millones de dólares en esta obra y, posteriormente, se contempla la construcción de un hospital materno infantil, una infraestructura muy necesaria para este sector”, manifestó el ministro.

Por su parte, el embajador Kevin Marino Cabrera indicó que la colaboración en el Hospital Nicolás A. Solano continuará durante dos semanas más.

“Estamos muy contentos con los resultados de la iniciativa ‘Juntos por la Salud’, que iniciamos este año con la meta de beneficiar a más de 10 mil panameños. Al día de hoy ya hemos superado los 14 mil beneficiarios y aún no concluye el año”, expresó.

Según la información oficial, el programa surgió a solicitud del Ministerio de Salud y cuenta con el respaldo del equipo médico del Comando Sur para reforzar la atención sanitaria mediante consultas especializadas, así como la entrega de insumos, equipos médicos y medicamentos.

Las jornadas médicas están programadas para desarrollarse en 27 puntos del país, incluyendo las diez provincias y la comarca Ngäbe Buglé.