Organizaciones civiles piden proceso transparente para elegir al nuevo Defensor del Pueblo en Panamá

Diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la Asamblea Nacional para que garantice un proceso de selección transparente, participativo y riguroso en la elección del próximo Defensor o Defensora del Pueblo de la República de Panamá, cuyo proceso iniciará en las próximas semanas.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que el país necesita una Defensoría del Pueblo que funcione como un verdadero espacio de escucha, diálogo y consenso, y que esté liderada por una persona con altos estándares éticos y compromiso con los valores democráticos.

Según el documento, quien ocupe el cargo debe convertirse en “la voz de los sin voz” y representar la última línea de defensa de la ciudadanía frente a posibles abusos del Estado.

Perfil solicitado

Las organizaciones sostienen que, más allá de los requisitos constitucionales, el nuevo titular de la institución debe cumplir con un perfil mínimo que garantice su independencia y credibilidad.

Entre los aspectos destacados mencionan:

Solvencia moral y prestigio reconocido

Trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos a nivel nacional o internacional.

Conducta ética intachable, sin antecedentes de violencia intrafamiliar, acoso u otras violaciones a derechos fundamentales.

Compromiso de rendición de cuentas y declaración jurada de intereses ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formación y experiencia

Conocimiento sólido de tratados y estándares internacionales de derechos humanos.

Experiencia comprobada en diálogo con organizaciones sociales y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Competencias y capacidades

Independencia frente a intereses políticos o económicos.

Capacidad de mediación entre ciudadanía, instituciones del Estado y organismos internacionales.

Liderazgo ético y sensibilidad hacia la diversidad y las poblaciones históricamente discriminadas.

Visión estratégica

Incorporar los derechos humanos en entornos digitales como parte de la agenda institucional.

Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Convertir a la Defensoría del Pueblo en un referente nacional e internacional en la protección de derechos humanos.

Participación de la sociedad civil

El pronunciamiento también destaca la importancia de fortalecer el vínculo entre la institución y la ciudadanía. En ese sentido, las organizaciones recomiendan reactivar el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, siguiendo recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este consejo debería incluir representantes con trayectoria en la defensa de los derechos de mujeres, pueblos indígenas, población afrodescendiente, niñez, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, población LGTBIQ+ y defensores ambientales.

Advertencia sobre la independencia

Las organizaciones advirtieron que la designación de personas vinculadas al partido de gobierno, miembros del gabinete o figuras cercanas al Ejecutivo o al Legislativo podría profundizar la crisis de legitimidad de la institución y debilitar su papel como contrapeso democrático.

“La Defensoría no puede ser percibida como una extensión del Ejecutivo o del Legislativo”, señala el documento.

Llamado a los diputados

Finalmente, los grupos instaron a los diputados a realizar un proceso de evaluación pública y rigurosa de los candidatos, con amplia participación de la sociedad civil, en línea con los Principios de París adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.

Advirtieron que la forma en que se conduzca esta elección será determinante para definir si la Defensoría del Pueblo logra consolidarse como una institución independiente, plural y capaz de generar los diálogos que el país necesita.