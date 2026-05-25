Organismo Electoral de la UP llama a campaña con altura y garantiza transparencia

El presidente del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá, el profesor Rufino Fernández, exhortó a candidatos y simpatizantes de las elecciones del próximo 1 de julio a mantener un debate de alto nivel, basado en el respeto, la convivencia y los valores académicos.

El periodo oficial de campaña política se desarrollará del 29 de mayo al 29 de junio. Durante este mes, los aspirantes a los distintos cargos de elección popular podrán presentar sus propuestas programáticas ante la comunidad universitaria.

Fernández destacó que el Organismo Electoral Universitario mantiene como prioridad garantizar un ambiente de respeto entre todos los sectores que participan del proceso democrático interno de la primera casa de estudios superiores del país.

“Se trata de que haya una campaña de altura, utilizando un lenguaje respetuoso y acorde con una institución universitaria. La idea es fortalecer el debate de propuestas dentro del marco del respeto mutuo”, expresó.

El presidente del organismo reconoció además que el escenario digital y las redes sociales representan uno de los principales desafíos del actual proceso electoral, especialmente ante el auge de herramientas de inteligencia artificial y contenidos cuya autenticidad muchas veces resulta difícil de verificar.

“Las redes sociales y la inteligencia artificial plantean retos importantes. Por eso hacemos un llamado a la responsabilidad y al manejo adecuado de la información durante toda la campaña”, indicó.

En materia de transparencia, Fernández reiteró que el proceso electoral universitario cuenta con amplios mecanismos de control y fiscalización que imposibilitan cualquier intento de fraude.

“No hay forma de que aquí se dé una situación de fraude. El registro electoral es público, es revisado por candidatos, representantes, estudiantes, docentes y administrativos. Todo el proceso está vigilado por la propia comunidad universitaria”, afirmó.

Explicó que cada mesa de votación contará con representación de los tres estamentos universitarios, docentes, administrativos y estudiantes, además de delegados de los distintos candidatos, lo que fortalece la supervisión y legitimidad del proceso.

Actualmente, el padrón electoral universitario está conformado por 77,015 votantes habilitados a nivel nacional.

El Organismo Electoral reiteró finalmente el llamado a la participación responsable y cívica de toda la comunidad universitaria, destacando que las elecciones representan uno de los principales ejercicios democráticos de la institución.