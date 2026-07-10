Operativo antidrogas culmina con 16 capturados en Chiriquí

Este viernes fueron capturadas 16 personas por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas, en la modalidad de microtráfico, durante la operación “Oriente Sin Drogas”, desarrollada por la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público.

Como parte del operativo, las autoridades realizaron 13 diligencias de allanamiento en los distritos de Tolé, Remedios, San Félix y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, donde también incautaron sustancias ilícitas, B/.17,076.00 en efectivo y 14 teléfonos celulares, como parte de las investigaciones.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar las acciones contra el crimen organizado y la delincuencia común, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.