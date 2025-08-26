Operación Poker: Desarticulan red de estafadores

Mediante la operación Poker desarrollada en la provincia de Colón, fueron capturadas seis personas requeridas por delito contra el patrimonio económico en su modalidad de estafas.

Entre los aprehendidos figuran cinco panameños y un ciudadano de nacionalidad india, según el reporte de la Policía Nacional.

Las diligencias de búsqueda y aprehensión se efectuaron en varios sectores de la provincia de Colón y una en el distrito de Arraiján, donde se ubicó a uno de los sospechosos.

De acuerdo con las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, “estas personas se relacionan a hechos de estafas a través de la compra en línea con pagos fraudulentos, donde realizan compras a empresas en línea, haciendo pagos con cheques sin fondos y retirando la mercancía”.

Durante la operación Poker también se recuperó un vehículo con denuncia de apropiación indebida, así como indicios tecnológicos relevantes para las investigaciones. Las evidencias y los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, agregaron de la PN.