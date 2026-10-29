Operación “Pérfido” deja tres capturados por homicidio y tentativa de homicidio

Tres personas fueron capturadas durante diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Curundú, como parte de la operación “Pérfido”, desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, entre los aprehendidos figuran los alias “Sixtito” y “Koki”, presuntamente vinculados a un doble homicidio ocurrido el 11 de abril de 2026 en Curundú.

Asimismo, las autoridades aprehendieron a alias “C Pequeño”, requerido por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio registrado el 27 de mayo de 2026 en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, específicamente en el sector de Villa María.

La institución informó que los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.