Operación Dársena Cero deja 11 arrestos por contaminación de contenedores

Este martes, 12 de mayo, once personas presuntamente vinculadas a la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas fueron aprehendidas por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Drogas, en coordinación con unidades de la Policía Nacional de Panamá, como parte de la operación “Dársena Cero”.

Entre los arrestados hay trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas presuntamente vinculados a actividades ilícitas. Los operativos se desarrollaron en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste.

Asimismo, se realizaron diligencias en un puerto del Pacífico, informaron las autoridades.

La Fiscalía efectuó además allanamientos en las residencias de los aprehendidos, previamente autorizados por un juez de garantías, donde se ubicaron indicios relacionados con la investigación por el delito de tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la Procuraduría, la operación Dársena Cero se desarrolla tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, vinculada al decomiso de más de cuatro toneladas de sustancias ilícitas en contenedores que llegaban a puertos de Panamá y Colón, con destino final en Europa.