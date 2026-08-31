Operación Credenciales 1.0: Fiscalía logra detención provisional para 12 de los 25 aprehendidos

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró que un Tribunal de Garantías aplicara medidas cautelares a las 25 personas aprehendidas durante la “Operación Credenciales 1.0”, desarrollada el pasado 26 de agosto en siete provincias del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación, 12 de los aprehendidos quedaron bajo detención provisional, mientras que a otras 13 personas se les impuso retención domiciliaria.

Los imputados estarían presuntamente vinculados con los delitos de falsificación de documentos en general, corrupción de servidores públicos, ejercicio ilegal de la profesión, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

La investigación se originó a partir de denuncias presentadas por el Ministerio de Educación (Meduca), luego de que se detectaran presuntas irregularidades en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), plataforma utilizada para la selección de aspirantes en los concursos de nombramiento docente.

Según la denuncia, una presunta red criminal se habría dedicado a la confección y venta de títulos, créditos y diplomas falsos, utilizando de manera fraudulenta los nombres de reconocidas instituciones universitarias.