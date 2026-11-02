Operación Centurión deja 26 personas capturadas en Colón y Darién

Un total de 26 personas fueron capturadas durante la Operación Centurión, desarrollada en las provincias de Colón y Darién, como parte de las acciones contra distintos hechos delictivos.



La Policía Nacional informó que el operativo se realizó a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio Público.



Entre los delitos que se investigan figuran casos relacionados con drogas, delitos contra la libertad e integridad sexual, estafa y tentativa de homicidio, entre otros.



Durante las acciones también se decomisó un arma de fuego y municiones, además de recuperar tres reses que mantenían denuncias por hurto.