Once viviendas afectadas por inundaciones en Veraguas y Los Santos

Un aproximado de once casas resultaron afectadas por las inundaciones registradas ayer sábado, 25 de octubre, en algunos corregimientos de la provincia de Veraguas y Los Santos.

En el corregimiento de Río Grande, comunidad de Madre Vieja, seis viviendas resultaron afectadas y 15 personas, incluyendo 3 menores de edad.

También, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó que el río Quebro se desbordó anegando la vía; solo circulan vehículos 4x4. En Loma de Quebro, familias fueron evacuadas preventivamente hacia puntos seguros.

En tanto, en el distrito de Tonosí, sector de Pueblo Nuevo, el río se desbordó, afectando 5 viviendas.

Las autoridades reiteran: evita transitar por zonas inundadas, mantener objetos de valor en lugares altos, seguir las alertas meteorológicas y tener siempre un plan de evacuación familiar. Ante cualquier emergencia, contactar de inmediato a los bomberos.