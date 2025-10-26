Once viviendas afectadas por inundaciones en Veraguas y Los Santos

Un aproximado de once casas resultaron afectadas por las inundaciones registradas ayer sábado, 25 de octubre, en algunos corregimientos de la provincia de Veraguas y Los Santos.En el corregimiento de Río Grande, comunidad de Madre Vieja, seis viviendas resultaron afectadas y 15 personas, incluyendo 3 menores de edad.También, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó que el río Quebro se desbordó anegando la vía; solo circulan vehículos 4x4. En Loma de Quebro, familias fueron evacuadas preventivamente hacia puntos seguros.En tanto, en el distrito de Tonosí, sector de Pueblo Nuevo, el río se desbordó, afectando 5 viviendas.Las autoridades reiteran: evita transitar por zonas inundadas, mantener objetos de valor en lugares altos, seguir las alertas meteorológicas y tener siempre un plan de evacuación familiar. Ante cualquier emergencia, contactar de inmediato a los bomberos.