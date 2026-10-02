Oleajes y fuertes vientos afectarán el litoral del Pacífico hasta el 4 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un Aviso de Prevención ante el incremento de los vientos y oleajes en el litoral del Pacífico panameño, con vigencia hasta el domingo 4 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé la intensificación de los vientos de componente sur asociada a la posible formación del denominado “Giro Centroamericano”, fenómeno que podría generar un escenario de “mar picado” con oleajes de entre 0.5 y 1.5 metros de altura.

Las proyecciones contemplan para el Pacífico Oriental (Golfo y Bahía de Panamá) olas de 0.6 a 1.5 metros y vientos de 20 a 40 km/h; para el Pacífico Central (sur de Veraguas y Los Santos) olas de 0.9 a 1.5 metros y vientos de 15 a 40 km/h; y para el Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí) olas de 0.5 a 1.5 metros con vientos de 15 a 40 km/h.

Ante este panorama, el Sinaproc recomienda a la población y a los capitanes de naves marítimas mantener estrictas medidas de prevención, atender las indicaciones de las autoridades y acatar las normas de seguridad en puertos y balnearios. Asimismo, se exhorta a los bañistas a extremar precauciones, evitar ingresar al mar en condiciones de riesgo y permanecer atentos a las instrucciones de los guardavidas.