Nicanor III Obaldía Rodríguez es el nuevo director del Gorgas

El Dr. Nicanor III Obaldía Rodríguez fue nombrado desde el 1 de octubre de 2024 como nuevo director general del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), informaron de la entidad.

Obaldía Rodríguez es panameño, exalumno del Colegio Javier. Médico Veterinario graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia-Bogotá.

Cuenta con un doctorado en Ciencias en Salud Pública con énfasis en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, de Harvard University, School of Public Health, de Boston, MA. USA, y un Máster en Ciencias con énfasis en Virología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin-Madison, WI, USA, realizó un Posdoctorado en Salud Global en la Universidad de Florida del Sur, USF-College of Public Health, Tampa, FL., USA.

Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la investigación científica y ha publicado 110 trabajos y artículos en revistas indexadas médicas nacionales e internacionales. Inicia su vida profesional científica como investigador del Gorgas Memorial Laboratory durante la administración norteamericana de 1988-1992, y ya bajo la administración panameña de 1993-2015, fungió como Asesor Científico y Académico (ad honorem) e Investigador Asociado.

En 2010, recibió la Medalla al Mérito “Dr. William C. Gorgas” que otorga el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Desde el 2015 a su retorno a Panamá funge en ICGES como Investigador en Salud Senior por concurso. Fue Investigador Principal y co-investigador de múltiples contratos y subsidios (Grants) de investigación con el US Army Medical Research Acquisition Activity, Fort Detrick, MD, el Walter Reed Army Institute of Research, Silver Spring, MD, el Naval Medical Research Institute (NMRI), Rockville, MD, la Fundación Bill & Melinda Gates, Seattle, WA, y Medicines for Malaria Venture (MMV), de Ginebra, Suiza, entre otros.

En 2015, fue elevado a la categoría de Fellow of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene (FASTMH), USA, máxima distinción académica de esta sociedad científica fundada en 1903, a la que pertenece desde 1989. Recibe la Beca de Investigación “William Crawford Gorgas” que desarrolló en el Naval Medical Research Institute (NMRI) de Rockville, MD. En 2023 recibió el Premio a la Excelencia en la Investigación que otorga la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia. (APANAC).

Fue presidente de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios (APMV) por dos periodos consecutivos (1991-1995), desde cuya posición promocionó los congresos veterinarios nacionales e internacionales de la APMV y fue promotor y fundador de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) de la Universidad de Panamá (UP).

Es Investigador Distinguido del Sistema Nacional de Investigación (SNI-SENACYT) desde 2008, y ha participado en múltiples comités y delegaciones gubernamentales, como: la Subcomisión Asesora Ad-hoc para el programa de la Erradicación del Gusano Barrenador del ganado por designación del gobierno nacional a través del MIDA; la delegación oficial a Estados Unidos para “La Evaluación de la Equivalencia del Sistema Sanitario de los Productos de Origen Animal del USDA (2006)” complementario al Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos.

Durante su desempeño académico, Obaldía fue profesor de Métodos de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Latina de Panamá 1992-1997; de Epidemiologia de la FMV de la Universidad de Panamá de 1999-2001, profesor asociado afiliado del Departamento de Salud Global de la Universidad de South Florida USF-Tampa, 2013-2015; e Investigador Afiliado del Wellcome Centre for Molecular Parasitology, Institute of Infection, Immunity and Inflammation del College of Medical Veterinary & Life Sciences, de la Universidad de Glasgow, Escocia, UK., 2018-2021.

En la actualidad es Investigador Visitante afiliado del Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de Harvard School of Public Health en Boston, MA desde 2014. Sus investigaciones se han centrado principalmente en el estudio de las enfermedades de importancia médica y veterinarias tropicales, zoonósis, principalmente en el ensayo de la eficacia y farmacocinética de nuevos compuestos antimaláricos, los mecanismos moleculares de resistencia a drogas del parásito de la malaria, la patogénesis de la enfermedad y la inmunogenicidad y eficacia de vacunas antimaláricas experimentales y zoonosis.

También ha realizado estudios sobre la epidemiología molecular de la malaria y genética poblacional del Plasmodium vivax en Panamá y estudios de los estadios de transmisión de este parásito y su reservorio tisular en la médula ósea junto a Investigadores del National Institute of Health (NIH), Bethesda, MD y la Universidad de Glasgow, Escocia, UK y de vacunas anti P. vivax con la Universidad de California, Irvine, CA., y el London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.