Navarro: cierre de la mina sin un plan dejó riesgos ambientales que ahora deben ser atendidos

El ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro afirmó que el cierre de la mina en Donoso sin un plan de manejo ambiental incrementó los riesgos en el área y señaló que el Estado panameño se encuentra evaluando la auditoría integral de la operación minera para determinar las acciones a seguir.

Navarro indicó que el informe de auditoría está siendo revisado de manera detallada. “El análisis de la auditoría integral sobre la operación minera está siendo evaluado línea por línea para conocer cada detalle”, manifestó.

El ministro cuestionó la forma en que se realizó el cierre de la operación minera y aseguró que la suspensión de actividades sin una planificación adecuada no resolvió los riesgos existentes. “Cerrar la mina a lo loco no mitigó los riesgos ambientales”, afirmó Navarro.

“Hoy tenemos, solo para citar un ejemplo, 38 millones de toneladas de mineral de baja y mediana ley expuestas a la intemperie, el llamado stockpile en Donoso”, explicó.

Navarro señaló que la falta de procesamiento de ese material generó un riesgo ambiental que debe ser atendido. “Sin un procesamiento, ese material acumulado generaba un altísimo riesgo de drenaje ácido de roca que estamos ahora enfrentando, es decir, un riesgo de contaminación grave”, indicó.

“Estamos exigiendo el cumplimiento estricto de todos los compromisos asumidos y además iniciando el diseño de las alternativas de remediación y gestión técnica de lo ya hecho con anterioridad”, expresó.

“Cuando ese diseño esté fundamentado en su totalidad, incluyendo las mejores prácticas internacionales, lo traeremos aquí de frente para someterlo al escrutinio y a la consulta de la comunidad científica, de la comunidad ambiental, de la academia y de los ciudadanos”, señaló.

Sobre los resultados de la auditoría integral, Navarro informó que la operación minera alcanzó un cumplimiento general del 87.64 % de los 370 compromisos ambientales auditables adquiridos por la empresa que administraba la concesión.

Sin embargo, indicó que el documento también identificó hallazgos relacionados con fallas operativas. “Esto significa que una mayoría de las normativas ambientales se cumplieron, sin embargo, el documento también identifica hallazgos, nueve fallas operativas, incluyendo deficiencias serias en las metas y los compromisos adquiridos”, explicó.

Entre las deficiencias mencionadas por el ministro está el cumplimiento parcial de los compromisos de reforestación. “Una deficiencia en reforestación que alcanzó apenas el 45.7 de lo prometido”, detalló.