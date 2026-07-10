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Naturgy avanza un 70% en el desarrollo de la ampliación de infraestructura eléctrica en Santiago de Veraguas

Naturgy avanza un 70% en el desarrollo de la ampliación de infraestructura eléctrica en Santiago de Veraguas
Ampliación de infraestructura eléctrica.
Naturgy avanza un 70% en el desarrollo de la ampliación de infraestructura eléctrica en Santiago de Veraguas
Trabajos de la ampliación.
Naturgy avanza un 70% en el desarrollo de la ampliación de infraestructura eléctrica en Santiago de Veraguas
Infraestructura de Naturgy.
10 de julio de 2026

Naturgy, avanza en la ampliación de la Subestación Santiago, una obra clave para fortalecer la infraestructura eléctrica de Veraguas y acompañar su crecimiento económico.

Con una inversión de B/.5.4 millones, el proyecto contempla el reemplazo de dos transformadores, por dos unidades de 50 MVA cada una, lo que permitirá duplicar la capacidad instalada y atender de manera más eficiente el creciente de la demanda energética en la provincia, registrando un avance del 70% en la obra.

Con esta ampliación se lograrán grandes beneficios directos a hogares, comercios y servicios esenciales, al proporcionar mayor respaldo en los hospitales, instituciones públicas, escuelas y comunidades residenciales que se encuentran dentro de las zonas de mayor actividad económica de Veraguas.

Esta obra forma parte de las inversiones que la empresa Naturgy, realiza para modernizar infraestructuras y garantizar un servicio más confiable, seguro y sostenible.

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