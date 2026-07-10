Naturgy avanza un 70% en el desarrollo de la ampliación de infraestructura eléctrica en Santiago de Veraguas

Naturgy, avanza en la ampliación de la Subestación Santiago, una obra clave para fortalecer la infraestructura eléctrica de Veraguas y acompañar su crecimiento económico.

Con una inversión de B/.5.4 millones, el proyecto contempla el reemplazo de dos transformadores, por dos unidades de 50 MVA cada una, lo que permitirá duplicar la capacidad instalada y atender de manera más eficiente el creciente de la demanda energética en la provincia, registrando un avance del 70% en la obra.

Con esta ampliación se lograrán grandes beneficios directos a hogares, comercios y servicios esenciales, al proporcionar mayor respaldo en los hospitales, instituciones públicas, escuelas y comunidades residenciales que se encuentran dentro de las zonas de mayor actividad económica de Veraguas.

Esta obra forma parte de las inversiones que la empresa Naturgy, realiza para modernizar infraestructuras y garantizar un servicio más confiable, seguro y sostenible.