“Muy contento de participar”: Mulino asiste a investidura presidencial en Costa Rica

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue recibido este viernes con honores en la ciudad de San José, Costa Rica, donde participará en la toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado.

En la ceremonia también estarán presentes otros ocho jefes de Estado, en un acto que marca el inicio de un nuevo periodo presidencial en el país vecino.

A su llegada, Mulino expresó su satisfacción por participar en el evento y destacó la importancia de mantener la cooperación entre ambas naciones.

“Estoy muy contento de participar en este cambio de mando democrático en Costa Rica, con nuestros vecinos y queridos amigos, con el ánimo de fortalecer y seguir trabajando unidos como buenos vecinos que somos en todo el progreso, no solo de nuestros pueblos, sino de nuestra zona fronteriza y de todo el desarrollo comercial que tenemos en buena vista con este querido país”, manifestó el mandatario panameño.

El presidente viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. También integran la delegación oficial el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.