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Mulino vive el debut mundialista junto a 3,500 panameños: “Me he quedado en Panamá para estar con el pueblo”

Mulino vive el debut mundialista junto a 3,500 panameños: “Me he quedado en Panamá para estar con el pueblo”
ML | El presidente José Raúl Mulino en el gimnasio Roberto Durán.
Redacción Web
17 de junio de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que decidió vivir el debut mundialista de la selección nacional junto a miles de aficionados panameños en el gimnasio Roberto Durán, donde más de 3,500 personas se congregaron para seguir en pantalla gigante el partido entre Panamá y Ghana.

Acompañado por miembros de la familia presidencial, ministros y otras autoridades, el mandatario llegó al recinto para apoyar a La Roja en su estreno en la Copa del Mundo 2026, cuya transmisión en vivo se realizó desde Toronto, Canadá.

A su llegada al gimnasio, Mulino explicó que “me he quedado en Panamá a propósito, para estar con el pueblo panameño, viendo el juego aquí en pantalla gigante, invitación de nuestro gobierno, en cinco estadios del país”.

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