Mulino vive el debut mundialista junto a 3,500 panameños: “Me he quedado en Panamá para estar con el pueblo”

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que decidió vivir el debut mundialista de la selección nacional junto a miles de aficionados panameños en el gimnasio Roberto Durán, donde más de 3,500 personas se congregaron para seguir en pantalla gigante el partido entre Panamá y Ghana.

Acompañado por miembros de la familia presidencial, ministros y otras autoridades, el mandatario llegó al recinto para apoyar a La Roja en su estreno en la Copa del Mundo 2026, cuya transmisión en vivo se realizó desde Toronto, Canadá.

A su llegada al gimnasio, Mulino explicó que “me he quedado en Panamá a propósito, para estar con el pueblo panameño, viendo el juego aquí en pantalla gigante, invitación de nuestro gobierno, en cinco estadios del país”.