Mulino: “Tenemos que salvar la CSS”

En su habitual conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino afirmó que las conversaciones en la mesa de consulta para reformar la Caja de Seguro Social están siendo fluidas y reiteró que luego de fiestas patrias se estaría entregando el anteproyecto a la Asamblea. “La fluidez de las mesas de consulta van bien. En los temas de invalidez, vejez y muerte comienzan a presentarse y sustentarse las propuestas; y creo que debe faltar una o dos reuniones más para terminar de ver todo lo que son propuestas, para poder ir armando lo que va a ir a la asamblea. Una vez tengamos el borrador se presentará pasaditas las fiestas patrias, a fin de comenzar la discusión en sesiones extraordinarias”, dijo el mandatario. En cuanto a la posibilidad de manifestaciones de grupos que se oponen a las reformas, Mulino afirmó que este mecanismo no ayuda en nada a solucionar los problemas de los pacientes. “Espero que no se tenga que recurrir a afectar a la ciudadanía con tranque y manifestaciones, ese el recurso del que no tiene recursos para plantear propuestas coherentes y sustentadas dentro de las mesas que se han habilitado. Tenemos que salvar la CSS. Pregúntenles a los pacientes qué piensan, si les ayudan a resolver los problemas de atención trancando el país porque quieren imponer una idea que no han podido sacar adelante”, sostuvo el gobernante.

Defiende a los procuradores

ml | José Raúl Mulino afirmó que los procuradores nombrados son personas íntegras, dignas y decentes. “Actúe porque es un derecho constitucional del Presidente de la República nombrar a los procuradores. Les digo a los miembros de la Asamblea, les he presentado un candidato a procurador digno y decente, igual que la procuradora de la Nación; y lo único que le he pedido es que hagan su trabajo, que no le tiemble la mano en hacer lo que tengan que hacer, botar a quien tenga que botar y limpiar el Ministerio Público”, afirmó el jefe de Estado.

Hospital de mascota ya tiene lote

ml | El hospital de mascotas estaría ubicado cerca de la estación Cincuentenario del Metro de Panamá, así lo informó el mandatario. “Es una obra rápida, se me ha hablado de 22 meses, a partir de que se haga la licitación y tengamos la partida. Le he pedido al Minsa que arranque con los trámites para convocar la licitación los primeros meses del año”, especificó.

Encuentro con Macron

ml | El 21 de octubre se estará reuniendo con el presidente de Francia Emmanuel Macron a quién le pedirá que “exprese, por su conducto, la queja, el disgusto que tiene Panamá por estar entre ese grupo de países, que no tiene nada que ver con lo que somos como nación”, dijo el jefe del Ejecutivo, con respecto a la invitación a París. Detalló que se analizan reuniones con Alemania y el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Pago a los arroceros

ml | El gobernante confirmó la compra de 65 quintales de arroz, que estarán llegando el 10 de octubre al país. “Esa cantidad de arroz no pone en riesgo en nada a la producción nacional. Lo hicimos como una especie de transición, porque no hay arroz en el país y el IMA no puede correr el riesgo de quedarse sin arroz. Se le garantizará al productor nacional la compra de su grano, eso no está en duda”, afirmó Mulino.

Detalló que su administración está pagando $24.2 millones adeudado a los productores.