Mulino: Si no levantan los cierres en Changuinola, no habrá Ley

Este jueves, 29 de mayo, el presidente José Raúl Mulino dejó claro que mientras no se levanten las huelgas con cierres al 100% en la provincia de Bocas del Toro, no se presentará la propuesta a la Ley 45 para trabajadores bananeros.

“Que levanten los paros, al minuto que levantan los paros de manera permanente esa ley va para la Asamblea, no voy a mandar una ley cuando Bocas del Toro, sobre todo Changuinola, sigue trancada. Se lo hemos dicho al señor Smith en todos los idiomas, de que tienen que levantar tranques y nosotros cumpliremos nuestra palabra... se va a presentar la ley en la Asamblea cuando levanten 100% los tranques en Changuinola, si no, no habrá ley”, manifestó Mulino.

Francisco Smith, es el secretario general Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana).

El mandatario también dijo que un grupo de la Comisión de Alto Nivel atenderá la situación causada por la huelga bananera y los cierres de vías en Bocas del Toro; visitarán mañana la provincia para iniciar la coordinación para abastecimiento de alimentos que escasean.