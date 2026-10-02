Mulino sanciona leyes que reforman el sistema judicial, benefician a estudiantes en el extranjero y crean la Ruta del Trapiche

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó tres nuevas leyes el 29 de septiembre de 2026, informó la Presidencia de la República. Se trata de la Ley 553, que modifica el Código Judicial y dicta otras disposiciones.

La norma reconfigura la demarcación jerárquica y territorial del sistema de justicia a escala de distritos judiciales, circuitos judiciales y distritos municipales.El mandatario también sancionó la Ley 554, que adiciona un artículo a la Ley 32 de 2013, que creó la Autoridad de Pasaportes de Panamá.

La modificación introduce un lineamiento especial sobre la emisión del pasaporte electrónico ordinario para estudiantes panameños residentes en el extranjero. De igual forma, fue sancionada la Ley 555, mediante la cual se crea la “Ruta del Trapiche” como circuito turístico, cultural y gastronómico, en reconocimiento a los productores del campo que impulsan el desarrollo de sus comunidades mediante el procesamiento artesanal de la caña de azúcar.