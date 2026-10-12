Mulino rinde informe sobre ayuda a damnificados por el sismo

El presidente informó sobre el despliegue de miles de funcionarios, la entrega de suministros y los planes para reparar viviendas y recuperar las vías afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

El presidente José Raúl Mulino rindió este lunes un informe a la Nación sobre la asistencia humanitaria a los damnificados por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, que afectó principalmente a Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Mulino informó que el Gobierno movilizó a 7,100 miembros de las fuerzas de seguridad, 1,100 funcionarios y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 460 bomberos y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para atender la emergencia y distribuir alimentos.

Como parte de las operaciones, se desplegaron 10 aeronaves, 1,000 vehículos, 300 motocicletas y 46 embarcaciones para trasladar ayuda a comunidades afectadas, incluidas aquellas que quedaron aisladas por los daños en las carreteras.

El mandatario detalló que se han evaluado 1,744 viviendas, con un total de 6,174 personas afectadas. Además, se transportaron por vía aérea más de 66,140 libras de suministros de emergencia y se distribuyeron toneladas de agua a comunidades y hospitales.

En materia de vivienda, anunció que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comenzaría a enviar materiales para reparar hogares afectados. También se prevé construir casas de dos y tres habitaciones mediante un proyecto diseñado por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional, con obras a cargo de constructoras locales.

Sobre la infraestructura vial, indicó que el Ministerio de Obras Públicas trabaja en la apertura de carreteras bloqueadas por deslizamientos y en la recuperación de vías y puentes dañados.

En cuanto a los servicios de salud, la atención se reanudará en las instalaciones que hayan sido autorizadas por los especialistas. Donde todavía no existan condiciones seguras, se trasladará a los pacientes o se habilitarán carpas para brindar atención médica.

Mulino también se refirió al retorno gradual a las clases. Según lo anunciado, los colegios particulares abrirían el martes y los centros educativos oficiales que estén en condiciones de operar lo harían el miércoles.

El presidente agradeció a los trabajadores de las instituciones públicas, al sector privado y a los países que han enviado donaciones, y pidió mantener la coordinación para atender a las comunidades afectadas.