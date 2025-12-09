Mulino recibe ovación de venezolanos a su salida del hotel sede del Nobel de la Paz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue ovacionado este martes, 9 de diciembre, al salir del hotel sede de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, donde la líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá el galardón.

Decenas de periodistas y ciudadanos venezolanos se congregaron frente al Gran Hotel Oslo y manifestaron su agradecimiento por el respaldo que Mulino ha expresado a la causa encabezada por Machado para restablecer la democracia en Venezuela.

Entre aplausos, se escucharon gritos de “Gracias Presidente” y “Gracias Panamá”. El mandatario panameño se detuvo brevemente para saludar a los presentes y responder a las muestras de apoyo. Destacó que, a su juicio, este es un momento decisivo para el pueblo venezolano.

“Sin duda es el momento para que los venezolanos recuperen su libertad”, afirmó.

Mulino calificó el reconocimiento a Machado como un símbolo de cambio. “Yo espero que toda esta resonancia por el premio repercuta en lo interno y comprendan de que aquí no hay vuelta para atrás”, señaló.