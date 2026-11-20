El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó en el panel presidencial “Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades”, un espacio internacional en el que presentó las fortalezas del país para atraer inversiones, impulsar el turismo y ampliar su participación en nuevas industrias.

Durante el encuentro, en el que también intervino su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, Mulino destacó el crecimiento de visitantes internacionales, la conectividad aérea y la importancia estratégica del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En su intervención, el mandatario también expuso los avances de Panamá en materia energética y logística, haciendo referencia al control de los puertos y la adquisición del 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá.

“Panamá está en una constante transformación. Hoy tiene el control absoluto de sus puertos —que no lo tenía a principios del año—; acabamos de comprar el 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá, que es un oleoducto con el que vamos a establecer ahora toda una ingeniería de transformación para ubicar a Panamá en el mundo de la energía”, sostuvo.

Otro de los temas abordados fue la apuesta tecnológica del país, con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, desarrollada con Georgia Tech, y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, elaborada con Arizona State University.

Mulino también se refirió a las relaciones con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, la neutralidad del Canal de Panamá y las oportunidades de cooperación comercial.

Como parte de su exposición sobre el futuro del país, mencionó proyectos como la Línea 3 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal y la expansión de la Zona Libre de Colón.