Mulino nombra al ministro Jované miembro de Junta Directiva del Idaan

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., fue designado como miembro principal en representación del Órgano Ejecutivo ante la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), nombramiento realizado por el presidente José Raúl Mulino.

La designación fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 22 del 11 de mayo de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial 30521. Jované ocupará el cargo durante un período concurrente al mandato presidencial, hasta 2029.

La Junta Directiva del Idaan está integrada por siete miembros con sus respectivos suplentes, designados por el Órgano Ejecutivo: el ministro de Salud, un representante del Órgano Ejecutivo y cinco miembros de la sociedad civil.

El documento establece oficialmente la representación del Órgano Ejecutivo dentro de la Junta Directiva del Idaan, organismo encargado de definir políticas, estrategias y lineamientos para el funcionamiento de la institución.