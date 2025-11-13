Mulino: Este año hemos nombrado 2,149 profesionales de salud

“Este año hemos efectivizado el nombramiento de 2,149 profesionales de salud, entre médicos, enfermeros y técnicos. A estos súmanos las 326 plazas de internado para médicos graduados”, manifestó el mandatario José Raúl Mulino, durante la conferencia de este jueves.

Mulino añadió que “se necesitan más médicos, plazas médicas... Vamos poco a poco cumpliendo ese objetivo para ir brindando el servicio médico en el país y abriendo espacio para las residencias, que son las especializaciones de los médicos generales, para que atiendan directamente esas especialidades para las que se preparan”.

“De nada sirve invertir en infraestructura hospitalaria si no hay médicos. Hay déficit de médicos en hospitales, en centros de salud en áreas geográficas del país, que vamos a ir resolviendo poco a poco dentro de lo que permita el presupuesto”, destacó el presidente.