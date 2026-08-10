Mulino destaca la figura de Arnulfo Arias

ML | El presidente de la República, José Raúl Mulino, se trasladó ayer domingo a la provincia de Coclé para asistir a la misa en conmemoración de la desaparición física del tres veces presidente de Panamá, Arnulfo Arias Madrid, ocurrida hace 38 años.

La ceremonia tuvo lugar en el Museo Hermanos Arias Madrid, en la ciudad de Penonomé, sitio dedicado a honrar la vida y legado de dos históricos mandatarios panameños: Arnulfo Arias Madrid (1901-1988) y Harmodio Arias Madrid (1886-1963).

Mulino fue recibido por la expresidenta de la República Mireya Moscoso, viuda de Arnulfo Arias, y miembros de la familia Arias Madrid. Mulino recorrió el museo de los hermanos Arias Madrid.