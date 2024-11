Mulino defiende propuesta de reformas a la CSS

El presidente José Raúl Mulino, en un mensaje a la nación, defendió el paquete de reformas presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y reiteró que no privatizara la entidad de salud. “La Caja de Seguro Social no será privatizada, esa posibilidad ha quedado expresamente eliminada en el proyecto de Ley. No dejaremos a la suerte del mercado las presentes y futuras pensiones de los panameños, la solución no puede ser para los que tienen, sino para todos”.

El mandatario mencionó que la situación que atraviesa la institución es “insostenible” y su colapso está a la “vuelta de la esquina”.

“Hoy enfrentamos desafíos estructurales graves, que comprometen la capacidad de la CSS, y de seguir así sólo se podrán pagar el próximo año, el 87% de las pensiones y en 2029 no se llegaría a pagar la mitad de las pensiones que se pagan hoy, y así hasta agotarse”, dijo.

Agregó que “un presidente debe tomar decisiones, ser claro y directo. oner parches o mirar hacia otro lado además de irresponsable, no resuelve nada y va inflando un globo que termina de explotar, Panameños no voy a poner en riesgo la jubilación de todos ustedes por cuidar mi popularidad”, manifestó.