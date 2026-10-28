Mulino condecora almirante Flanagan por sus servicios como asesor del Canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, condecoró este miércoles, 28 de octubre, al almirante William J. Flanagan con la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el grado de Gran Oficial, por sus servicios como asesor del Canal de Panamá. Flanagan se retira de la presidencia de la junta de asesores internacionales de la vía interoceánica.

La ceremonia se realizó en el Palacio de las Garzas, donde Mulino recibió a los miembros de la junta de asesores, quienes concluyeron su cuadragésima primera sesión con la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

“Para mi gobierno es un honor imponer esta condecoración a un extranjero ilustre que ha dado lustre a nuestro país”, sostuvo el mandatario.

La reunión permitió compartir las conclusiones de tres días de sesiones sobre los proyectos estratégicos del Canal, entre ellos el reservorio multipropósito de Río Indio, las terminales portuarias de Corozal y Telfers, un gasoducto para el corredor energético y el corredor logístico. También se abordaron la transformación digital y el relevo generacional de los trabajadores canaleros.

La condecoración fue otorgada mediante el Decreto Ejecutivo No. 73 del 28 de octubre de 2026. El documento destaca que la gestión de Flanagan como asesor permitió incorporar mejores prácticas internacionales en administración de vías acuáticas, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas, con beneficios para la soberanía, la seguridad y el desarrollo económico de Panamá.

Flanagan reconoció el trabajo de la administración panameña del Canal durante los 26 años transcurridos desde la reversión.

“Gracias al apoyo de la junta directiva con la que he trabajado, así como de todas las personas que han formado parte de la junta de la ACP a lo largo de las últimas dos décadas quienes, por cierto, también merecen este reconocimiento, el Canal de Panamá ha llegado a ser lo que debe ser”, indicó.

En el encuentro participaron la administradora de la ACP, Ilya Espino de Marotta; el subadministrador, Miguel Lorenzo Fábrega; miembros de la Junta Directiva y los ministros José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Javier Martínez Acha, de Relaciones Exteriores, y Julio Moltó, de Comercio e Industrias.