Mulino anuncia plan de contingencia tras fallo de inconstitucionalidad contra el contrato de Panama Ports

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la designación del asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta como líder coordinador de un equipo técnico que involucre las diversas competencias relacionadas con los puertos, tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato del Estado con Panama Ports Company, S.A.

“Es importante destacar que, hasta que el fallo quede ejecutoriado, se produce un periodo de continuidad del actual operador sin ningún cambio operativo. Después comenzará un periodo de transición que culminará con una nueva concesión bajo términos y condiciones favorables para nuestro país”, declaró el mandatario.

En un mensaje a la nación, Mulino afirmó que instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para que se reúna de inmediato con la empresa Panama Ports y coordine las acciones necesarias con los propósitos antes mencionados.

“Esperamos que la empresa, miembros de Hutchison Ports y filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings, con presencia global y celosa de su reputación corporativa, colabore abiertamente en esta etapa. El Estado panameño es garante de la defensa de los derechos que le asisten por Constitución y ley a la empresa; también será fiscalizador de las obligaciones contractuales que le corresponden hasta que culmine el periodo de transición al que me he referido. Por su parte, el Ministerio de Trabajo también acompañará este proceso, asegurando que la transición sea fluida y transparente para todos como ente rector de las relaciones laborales en el país”, dijo el presidente.

En cuanto a los trabajadores, el jefe del Ejecutivo afirmó que no se producirán despidos. “La Autoridad Marítima y el Ministerio de Trabajo tienen la instrucción directa de mantener un diálogo abierto y cercano con ustedes, protegiendo sus derechos y asegurando que la continuidad laboral de todos los trabajadores, así como el reconocimiento de sus derechos, sean respetados y mantenidos”, sostuvo.

También se hizo referencia a los proveedores y clientes de los puertos. “Comprendemos la importancia de la previsibilidad para sus empresas y contratos. Por ello, les aseguramos la continuidad de los vínculos vigentes y una transición administrativa ordenada”, manifestó.

El mandatario reveló que se han adelantado conversaciones y presentaciones con empresas de amplia experiencia en materia de operación portuaria a nivel mundial. “Entre todas las gestiones, destacamos la realizada con APM Terminals Panama, una subsidiaria del grupo A.P. Moller-Maersk, que ha mostrado disposición para asumir transitoriamente la operación de ambas terminales y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria. Esta medida se activará únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión luego de un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños con la garantía de mejores recursos para nuestro país”, enfatizó.