Mujeres líderes comunitarias son reconocidas por su aporte al cuidado del ambiente en Panamá Oeste

Mujeres líderes comunitarias fueron reconocidas por su valioso aporte a la conservación del ambiente y su compromiso con el reciclaje y las prácticas sostenibles en sus comunidades, así lo informó el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección Regional de Panamá Oeste.

Mediante una nota de prensa, MiAmbiente destacó que se entregó el certificado como Mujeres Ambientales a representantes de la organización de base comunitaria Mujeres Transformadoras en el Reciclaje por Panamá, resaltando su liderazgo, compromiso y aporte al fortalecimiento de iniciativas ambientales comunitarias.

Yolanda Jiménez, de la Sección de Cultura Ambiental, señaló que estas mujeres elaboran productos a partir de materiales reciclables como plástico, cartón y latas, transformándolos en accesorios, prendas, adornos y bolsos, contribuyendo así al reciclaje y al desarrollo sostenible.

La entidad ambiental manifestó que el reconocimiento se realizó durante la feria comunitaria “Día Internacional de la Mujer: vida, salud y acción para todas las mujeres”, organizada por el Ministerio de la Mujer, con el objetivo de acercar a la población servicios de salud, orientación jurídica, educación y promoción social, además de brindar espacios de emprendimiento que fortalezcan el empoderamiento y la autonomía de las mujeres.

La Sección de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente participó con un stand institucional, ofreciendo orientación y sensibilización ambiental a los visitantes, promoviendo prácticas responsables para el cuidado del entorno y el manejo adecuado de los residuos.

La actividad se llevó a cabo en el Parque del Tecal, distrito de Arraiján, y de manera simultánea en el Parque Libertador, donde también se desarrolló otra feria comunitaria con la participación de un equipo de Cultura Ambiental que orientó a los asistentes sobre la importancia de adoptar hábitos sostenibles y fortalecer la conciencia ambiental en las comunidades.

El evento, organizado por el Ministerio de la Mujer Regional Panamá Oeste, contó con la participación de instituciones como la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), la Junta Comunal de Vacamonte, ULAPS Vacamonte y la Policía Nacional, entre otras entidades que se sumaron a la jornada conmemorativa para promover el bienestar y desarrollo integral de las mujeres.