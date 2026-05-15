MP realiza inspección ocular en la UNACHI por presuntas irregularidades en títulos académicos

La Procuraduría General de la Nación realizó este viernes, 15 de mayo, una diligencia de inspección ocular en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública relacionada con procesos de homologación de títulos y créditos académicos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima sobre el presunto reconocimiento irregular de títulos expedidos por las entidades American Andragogy University y Atlantic International University.

De acuerdo con la información oficial, la diligencia tuvo como propósito verificar la documentación e información vinculada a procesos de homologación de títulos y créditos académicos correspondientes a docentes y administrativos de la UNACHI.

Las autoridades investigan la presunta comisión de delitos como falsificación de diplomas, corrupción y peculado en perjuicio del Estado.