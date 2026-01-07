MOP logra histórico ahorro en mantenimiento de la Cinta Costera con licitación más amplia y competitiva

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la licitación para el mantenimiento integral de la Cinta Costera, realizada la semana pasada, generó ahorros cercanos a los 10 millones de dólares para el Estado, en comparación con procesos similares efectuados en años anteriores, sin reducir el alcance de los trabajos.

El ministro José Luis Andrade explicó que dos de los tramos fueron adjudicados a la empresa Cusa y destacó que la competencia entre oferentes fue clave para obtener mejores precios.

“Eso fue licitado la semana pasada. Cuando hay competencia y hay voluntad de hacer las cosas bien, se hacen buenos precios para el Estado”, sostuvo.

El titular del MOP señaló que hace tres años este tipo de proyectos se contrataban por montos mayores. “Esos trabajos se licitaron por 33 millones de dólares. Nosotros estimamos el proyecto en 26 millones y el resultado final, con la sumatoria de las empresas que han sido favorecidas hasta ahora, es de 23 millones y pico. Estamos hablando de cerca de 10 millones de dólares de diferencia, incluso con un alcance mayor al del periodo pasado”, precisó Andrade, quien aclaró que el proceso aún debe completar la etapa de evaluación y el periodo para posibles reclamos.

El nuevo contrato contempla un esquema de pagos por precio unitario, lo que garantiza mayor control del gasto público. “Si se hace el trabajo se paga y si no se hace, no se paga”, enfatizó el ministro.

Entre las labores incluidas se encuentra el refuerzo de la Calzada de Amador, especialmente en el área del entorcado, así como la rehabilitación total de la carpeta asfáltica en el tramo marino, que no había sido intervenida desde la finalización de la obra.

Además, el mantenimiento abarcará reparaciones de concreto, la recuperación completa de los baños públicos que actualmente se encuentran deteriorados y el cuidado integral de las áreas verdes.

“Vamos a poner atención a todo eso para asegurar un mantenimiento completo de la Cinta Costera”, concluyó Andrade.